Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: رئاسة الجمهورية تعلن الحداد على وفاة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:37 م
Advertisements
مبارك
مبارك
رقية جمال
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى: إن رئاسة الجمهورية أعلنت الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الغد، حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات الشقيقة أعلنت الحداد لمدة يوم على وفاة"مبارك"، إلى جانب تنكيس الأعلام.

يذكر أن مبارك ولد في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من مرحلة التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على البكالوريوس في العلوم الجوية.

تدرج في سلم القيادة العسكرية، فعين في 1964 قائدا لإحدى القواعد العسكرية، وتلقى دراسات عليا في إحدى أكاديميات الاتحاد السوفيتي، وفي نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا ركان حرب القوات لجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شغل قائد للقوات الجوية.

واشترك مبارك للتخطيط في حرب أكتوبر المجيدة، ورقي مبارك في العام التالي للحكم إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس السادات نائبا له في 1975.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك الفجر إعلان الحداد أحمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ثلث ساعة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعة و 15 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ أقل من ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ أقل من ساعتين

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوزراء" ينشر انفوجراف لأبرز المحطات في حياة الشهيد عبد المنعم رياض

هل تقام جنازة عسكرية له؟.. محطات في تاريخ مبارك العسكري

30 عاما قضاها في حكم مصر.. هكذا جاءت مسيرة الرئيس الأسبق مبارك

عمرو أديب عن وفاة مبارك: اذكروا محاسن موتاكم

عاجل.. مجلس النواب ينعي مبارك

عاجل.. مجلس الوزراء ينعي الرئيس الأسبق مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

01:29 م

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status