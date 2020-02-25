أحمد موسى: رئاسة الجمهورية تعلن الحداد على وفاة مبارك

قال الإعلامي أحمد موسى: إن رئاسة الجمهورية أعلنت الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الغد، حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات الشقيقة أعلنت الحداد لمدة يوم على وفاة"مبارك"، إلى جانب تنكيس الأعلام.



يذكر أن مبارك ولد في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من مرحلة التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على البكالوريوس في العلوم الجوية.



تدرج في سلم القيادة العسكرية، فعين في 1964 قائدا لإحدى القواعد العسكرية، وتلقى دراسات عليا في إحدى أكاديميات الاتحاد السوفيتي، وفي نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا ركان حرب القوات لجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شغل قائد للقوات الجوية.



واشترك مبارك للتخطيط في حرب أكتوبر المجيدة، ورقي مبارك في العام التالي للحكم إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس السادات نائبا له في 1975.

