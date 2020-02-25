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بقرار ملكي.. تعيين سامي بن عبد العزيز الحمود مساعدا لوزير الصناعة والثروة المعدنية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني، ونتائج مباحثاته مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، أمرا ملكيًا بتعين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
فيما يلي نص القرار:

الرقم: أ 463
التاريخ: 1 7 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 90 ) بتاريخ 27 8 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 10 ) بتاريخ 18 3 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ 14 ) بتاريخ 3 3 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات العدل، والصحة (هيئة الهلال الأحمر السعودي)، والإسكان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
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