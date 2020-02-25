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توفير وحدات للصحفيين وفقًا لرواتب ٥٧٠٠ جنيه للأسرة و٤٢٠٠ للأعزب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:26 م
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جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
ميسون أبو الحسن
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قالت المهندسة مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع نقابة الصحفيين اليوم، يأتي استمرارًا للتعاون بين الصندوق والنقابة، ولتوفير فرص للصحفيين الذين لم ينلهم الحظ في المرات السابقة.

 

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الوحدات، مؤكدة أن الوحدات التي تم الاتفاق عليها، سيتم توفيرها وفقًا لدخل شهري يصل لـ٥٧٠٠ جنيه للأسرة و٤٢٠٠ جنيه للأعزب، وهو السعر المدعوم الدولة، وأيضًا الأعداد التي لا تنطبق عليها الشروط باعتبار دخلها أعلى، تستطيع الحصول عليها بالسعر غير المدعوم، كما أن هناك أيضا مبادرة من البنك المركزي لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

 

وأكدت "عبدالحميد" أن الوحدات المتوفرة جاهزة للاستلام، وسيتم تسليمها بعد انتهاء الاستعلامات عنها بشكل فوري، كما طلبت من النقيب جمع مشكلات الصحفيين الذين اشتكوا لحلها.

 

وكان قد أعلن محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن اتفاق النقابة مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 1100 وحدة لمحدودي الدخل ولغير محدودي الدخل.

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