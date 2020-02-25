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شاهد.. أول تعليق من أحمد موسى على وفاة مبارك
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:32 م
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رقية جمال
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نعى الإعلامي أحمد موسى، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، قائلًا: "تاريخ كبير في القوات المسلحة، وقام بإجراء عمليات كثيرة أعادت للقوات الجوية هيبتها، وتحدث معه شخصيًا في أكثر من لقاء عن استعدادات مصر لخوض حرب أكتوبر".
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن "مبارك" وافته المنية اليوم أثناء تواجده بأحد المستشفيات التي كان يعالج داخلها قبل نحو 3 أسابيع، وكان قد دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، معقبًا: "رحمه الله".
وتابع "موسى"، أن رئاسة الجمهورية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الأسبق مبارك، وبياناتهم تحدثوا عن دور مبارك كأحد قادة نصر أكتوبر المجيد، وأحد أبناء القوات المسلحة المصرية.
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