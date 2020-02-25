إخفاقات رياضية في عهد الراحل محمد حسني مبارك (تقرير)

توفي اليوم الثلاثاء، الموافق 25 فبراير 2020، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا.





تولي مبارك حكم مصر قرابة الثلاثين عامًا تقريبًا، وتحديدًا في الفترة من أكتوبر عام 1981 و حتي تنحيه في 11 فبراير عام 2011 بعد اندلاع ثورة شعبية ضده ونظامه في 25 يناير من العام نفسه.





ورغم أن فترة حكم محمد حسني مبارك لمصر شهدت طفرة كبيرة في الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم والتي شهدت على إنجازات وبطولات عديدة للأندية والمنتخبات الوطنية، إلي أن كان هناك بعض الإخفاقات للكرة المصرية خلال فترة رئاسته نستعرضها في التقرير التالي:





- تصفيات كأس العالم:

رغم أن فترة رئاسة محمد حسني مبارك لمصر، شهدت تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عام 1990، لكنها شهدت أيضا فشل منتخب الفراعنة في الصعود للمونديال 7 مرات نسخ 1982، 1986، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010.

- مونديال 1990:





فشل منتخب مصر في تحقيق نتائج جيدة في بطولة كأس العالم 1990 في عهد محمد حسني مبارك، حيث تعادل في مباراتين مع هولندا وايرلندا وخسر أمام إنجلترا وودع منافسات البطولة من الدور الأول يحمل معه ذكري الهدف الوحيد الذي سجله مجدي عبد الغني بالبطولة وقتها وقام بإ ذلال الشعب المصري سنوات طويلة بالحديث عن هدفه المونديالي، حتي تأهل الفراعنة لمونديال 2018 وسجل محمد صلاح هدفين للمنتخب بالبطولة.





- كأس أمم إفريقيا:





شهدت فترة حكم محمد حسني مبارك لمصر تتويج منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 5 مرات من أصل 7 ألقاب حققها المنتخب بالبطولة، لكنها شهدت أيضا إخفاق منتخبنا المصري في 10 نسخ بالبطولة، لم يتمكن خلالها منتخبنا من تجاوز الأدوار الأولي بالبطولة أعوام 1982، 1984، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 2000، 2002، 2004.





- كأس القارات:





شارك منتخب مصر الأول في بطولة كأس العام للقارات مرتين في عهد "مبارك" ولم يتجاوز الدور الأول في البطولة، المشاركة الأولي كانت عام 1999، وتعادل في مباراتين مع بوليفيا 2-2، والمكسيك 2-2، وخسر أمام السعودية 5 -1، بينما الثانية كانت عام 2009، وخسر من البرازيل 4-3، وفاز على ايطاليا 1-0، وخسر من أمريكا 3-0.









- إخفاقات أولمبية:





شارك منتخب مصر لكرة القدم مرتين في الاولمبياد خلال حقبة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفشل في الوصول أبعد من الدور ربع النهائي للبطولة، المشاركة الأولي كانت في لوس أنجلوس 1984، وودع البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا 2-0 في ربع النهائي، بينما المشاركة الثانية كانت في برشلونة 1992 ولم يتجاوز الدور الأول بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.



