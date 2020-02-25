حبس 3 متهمين بسرقة دراجات بخارية في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصصا نشاطه في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب"توصيل الأسلاك" بالزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





البداية كانت بمرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، تم ضبط 3 أشخاص حيال قيامهم بسرقة دراجة بخارية تحمل أرقام "أ. ع. ب"، 3984.





وبإجراء البحث والتحريات، تبين وجود أحد منهم على ذمة 10 قضايا أخرى، وبحوزتهم فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وسلاح ناري.





وبمواجهتهم اعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات البخارية، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن النفس أثناء سرقتهم للدراجات البخارية.





وتم إستدعاء" خ. م" 29 سنه، مالك الدارجه البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.