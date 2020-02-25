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عاجل.. الرئاسة تعلن الحداد 3 أيام على "مبارك"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:24 م
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الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
كريم وزيري
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أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عامًا، وذلك اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ونعت رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت الرئاسة، في بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
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