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الزمالك يحصد 30 ذهبية في أول بطولة لجمباز الترامبولين في تاريخه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:22 م
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بوابة الفجر
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حصد نادي الزمالك ٣٠ ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين لعام 2019- ٢٠٢٠  تحت سن ١٠ سنوات والتي أقيمت داخل نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر ليحصل بذلك على المركز الأول لبطولة الجمهورية لهذا العام حيث حصل اللاعبون الثلاثون على الميدليات الذهبية من اصل العدد ككل ليكون بذلك الزمالك النادي الوحيد الذي حصد الميدليات الذهبية بكامل لاعبيه متفوقا على العديد من الاندية مثل الصيد والقاهرة والجزيرة وغيرها من الاندية الرياضية؛ حيث حصل فريق الأولاد علي  ١٠ ميدليات ذهبية؛ في المقابل حصل فريق البنات على ٢٠ ميدالية ذهبية، من اصل 30 لاعب ولاعبة.

 

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي يشارك فيها الزمالك منذ تأسيسه؛ وذلك منذ قيام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإنشاء أكبر صالة جمباز في الشرق الأوسط.

 

حيث تمكن الجهاز الفني من تحقيق هذا الإنجاز خلال عدة اشهر فقط من تدشين صالة الجمباز بقيادة رئيس الجهاز الفني كابتن ابو العلا محمد ابراهيم، حيث تولى تدريب قطاع الأولاد الكابتن اسلام ابوالعلا المدرب العام، فيما تولى تدريب قطاع البنات بالنادي الكابتن احمد ابوالعلا المدرب العام، بالإضافة الى مدحت عبد القادر المدير الاداري للجهاز بالتعاون مع الخبيرة الروسية أولسيا; بمشاركة المدربين يوسف عاطف وعمر زايد وملك حمزة ومحمد عماد وسيف هانى كريم وحازم عمرو ومحمد عبد العظيم وطبيبة العلاج الطبيعي شيماء محمد.

 

هذا وقد اشاد الجهاز الفني بالدعم الكامل الذي قدمه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي لوصول فريق النادي الاول لجمباز الترامبولين الى هذا المركز في فترة وجيزة في مقابل نظيرتها من الاندية الاخرى.

 

تم تسليم الميداليات بحضور المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك، والمهندس جاسر احمد رئيس اللجنة الفنية لجمباز الترامبولين بالاتحاد المصري للجمباز.

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