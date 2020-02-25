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عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:19 م
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ماني وصلاح
ماني وصلاح
مصطفى صابر
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كشفت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضم نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، و98 مليون استرليني هي الفاصلة في انتقاله إلى البلوجرانا.

وأشارت للصحيفة الإنجليزية "ديلي ميل" إلى ان إدارة نادي برشلونة تتجه الى تقديم عرض لضم السنغالي ساديو ماني مقابل 225 مليون باوند.

وتابعت الصحيفة ان برشلونة سيجبر على دفع 89 مليون باوند اكثر من سعر اي لاعب لنادي ليفربول في سوق الانتقالات، بعد ضمه فيليب كوتينيو لاعب البرازيلي السابق للريدز

ووفقًا لموقع " transfer markt" ان تبلغ قيمة ساديو ماني التسوقية حالياً ما يقارب من 135 مليون باوند بحسب تقديرات ما يعني ان الفريق الكتالوني سيجبر على دفع ما يقارب من 225 مليون باوند للحصول على خدماته في الصيف المقبل.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني برشلونة

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