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نجل محمود عبدالعزيز يكشف ماذا فعل "مبارك" معه بعد رحيل والده

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:18 م
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مبارك
مبارك
سيدة صادق
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نشر الفنان" محمد محمود عبد العزيز "صورة تجمع العديد من الصور المختلفة لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، مقدما التعازي للشعب المصري، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علق "عبد العزيز" علي الصورة بكلمات يملئها الحزن من ناحية والتقدير والإحترام من ناحية أخري قائلاً "لم يحالفني الحظ أن ألتقي بسيادتكم ولكن لن أنسب لفتتكم الكريمة ولا صوتكم الكريم الذي لم يفارق أذني منذ اتصال سيادتكم بي لمواساتي أنا وأسرتي يوم فقدان والدي الغالي سنة 2016 السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك ولد في مصر، حارب من أجل مصر، عاش في مصر وتوفي في مصر.. وفي أخد خطاباتة قال كلمات بسيطة وواضحة "إن الوطن باقي والأشخاص زائلوم وسبحكم التاريخ بما لنا وما علينا اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إلية راجعون، رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا والرئيس الأسبق محمد خسني مبارك ولكل من رحلو" .

الجدير بالذكر أنة اليوم رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهو من أبطال حرب أكتوبر وحكم مصر بعد السادات لمدة ثلاثون عاماً ثم تم خلعه بعد ما قام الشعب بثورة ضدة قي يناير 2011.
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