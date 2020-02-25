مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.14% بختام جلسة الثلاثاء









سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% خاسراً 158.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7623.14 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعوية بختام التعاملات، 143.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.





وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%.





وجاء سهم "جبل عمر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق السعودية ، بنمو نسبته 6.81%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 3.36%، ثم ساسكو بنسبة 3.20%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.78%، ثم عطاء بنسبة 4.37%، ثم أسيج بنسبة 3.85%.