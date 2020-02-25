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عمان تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:15 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السلطنة، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

                      

وقد اعلنت سلطنة عمان، في وقت سابق، تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنتين عمانيتين كانتا قد رجعا مؤخرًا من إيران، تم التأكيد على أنهم في حالة مستقرة حاليًا، وفقًا لوزارة الصحة العمانية.

 

وقالت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر": أن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتطلب من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس"، ونصحت بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

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فيروس كورونا عمان اصابة حالات جديدة

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