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جنش يرد على الشائعات قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:33 م
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جنش
جنش
هاني عصام
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كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك للإدارة البيضاء عن حقيقة ما أثير حول غضبه بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم مشاركته.

ولم يشارك جنش مع الزمالك منذ عودته بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع الفريق وعدم حصوله على فرصته.

وأكد جنش لإدارة الكرة بالزمالك على تقديره الكامل لقرار الجهاز الفني وعدم الاعتراض عليه وشدد على أنه متقبل الأمر سواء بالمشاركة أو الجلوس على دكة البدلاء.

وأوضح الحارس أنه يحترم قرار الجهاز الفني للفريق سواء بالمشاركة أو الاستبعاد من المباريات وأنه يعلم جيدًا حصوله على فرصته في الوقت المناسب مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد القاهرة بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج.

وغاب جنش لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق في وقت سابق.

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