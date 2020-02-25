تفاصيل جديدة بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي بنقابة الصحفيين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مشروع الإسكان الاجتماعي تجاوز ٤ مليون شقة، تم تنفيذ منهم أكثر من ٣٠٠ ألف وحدة، لتوفير شقق سكنية للفئات الأقل دخلًا، مؤكدًا أن النقابة وقعت بروتوكولًا اليوم مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وسيتم بدء تنفيذه وفقًا للقواعد التي وضعها المجلس.



وأضاف خلال توقيع البروتوكول، بمقر النقاب، اليوم، أن أعضاء الجمعية العمومية يتسطيعون التقديم لتلك الوحدات عن طريق النقابة، وإذا كانت الأعداد أكثر من المطروح، ستجري النقابة قرعة علنية لاختيار الأسماء الفائزة والاحتياطية، وسيتم إرسالها للصندوق.

وتابع: "في حال وجود عوائق أمام بعض الفائزين، سيتم تصعيد الزملاء الاحتياطي محلهم، ونكرر شكرنا للدكتورة مي عبدالحميد رئيس الصندوق".

وكان قد قع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم، مع المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون للحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور محمد سعد عبدالحفيظ مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي، بمقر النقابة.

وكان قد أعلن محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن الاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 1100 وحدة لمحدودي الدخل ولغير محدودي الدخل.