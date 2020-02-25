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عاجل.. إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام السعودي من منصبه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:06 م
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خادم الحرمين
خادم الحرمين
الفجر السعودي
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمرا ملكيا بإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله.

فيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم أ / 457
التاريخ 1 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.
ثانياً : يكلف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة اعلام سعودي إعفاء

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