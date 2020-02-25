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إيقاف النشاط الرياضي في الكويت بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:11 م
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الاتحاد الكويتي
الاتحاد الكويتي
وكالات
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أعلن محمد الجبري وزير الإعلام وشؤون الشباب في الكويت إيقاف النشاط الرياضي في الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي بسبب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك وفقاً لبيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

قال الجبري: "هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء، حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي".

وواصل: "بعد إنتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه".

وكان مجلس الوزراء في الكويت، قرر في اجتماعه الأسبوعي، فرض تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تجنباً لانتشار الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الاتحاد الكويتي

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