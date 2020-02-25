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رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بخطة واضحة لطرح الأراضى

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:07 م
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طارق شكري
طارق شكري
احمد الشيخ
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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى شهد ندرة فى توافر الأراضى للمستثمرين وهو ما تغير حاليا مع تعدد أنظمة الطروحات.  

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المعروض من الأراضي حاليا قد ارتفع، وهو ما يتطلب وضع خطة واضحة ومحددة لعملية طرح الأراضي بما يضمن الحفاظ على إقبال قوي وصحيح عليها من قبل المطورين وتنفيذ مشروعات على هذه الأراضي قابلة للتسويق. 

واوضح ، أن هناك أزمة في القدرة الشرائية للعملاء رغم ما قدمه المطورون العقاريون من تيسيرات في السداد خلال السنوات الماضية لفترات طويلة، كما أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل الأخيرة مرتبطة بتوافر وحدات جاهزة التسليم المتوفرة  بكمية محدودة .

وتوقع شكرى، تراجع الشركات العقارية عن منح فترات سداد طويلة والتي تعوق التوسع في فرص استثمارية جديدة وأن التمويل العقاري هو الحل الأفضل .

ولفت إلى ، أن مبادرة المركزي الأخيرة لتمويل متوسطي الدخل تتطلب بعض التعديلات من قبل البنك المركزي لتسمح بقيمة أكبر للوحدة التي يتم تمويلها.
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