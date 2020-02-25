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أمير طعيمة يوجه رسالة للشامتين في وفاة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة، رسالة للشامتين في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مطالبا فيها باحترام حرمة الموتى، فهو بين يدي الله.

وكتب أمير، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بلااش أي تحليلات أو تنظير، الرئيس الأسبق حسني مبارك الآن بين يدي الله الحكم العدل. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".


جدير بالذكر  أنه رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

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