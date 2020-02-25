الكنيسة الكاثوليكية تنعى الرئيس الأسبق مبارك



وقالت الكنيسة، في بيان: تنعى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، والتي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء لكل مؤسسات الدولة".



ووقع البيان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

نعت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.