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"سعفان" يهدي درع القوى العاملة لـ"العمل الدولية" والسفارة الكندية
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:05 م
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إسماعيل منطاوي
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أهدى محمد سعفان وزير القوى العاملة، درع الوزارة إلى كلا من سفير دولة كندا في مصر جيس داتون، وإريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، تكريما للنجاح والجهود التي قاما بها مشروع وظائف لائقة لشباب مصر 2011-2020 باعتبارهما الذراعين الأساسيين الذي أسهم في إنجاح المشروع، وساعدا في خروجه بهذه الصورة المشرفة التي تجعلنا نحتفل به اليوم.
جاء ذلك في بداية ختام فعاليات مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة، بهدف تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة بشكل عام ، بحضور وزراء البيئة، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.
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