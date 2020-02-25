الصحف الأجنبية تنعي وفاة مبارك: رجل الدولة المصري في الحرب والسلام

تداولت الصحف الأجنبية العالمية خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد حسني مبارك" الذي وافته المنية صباح، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.



وتصدر خبر وفاة مبارك الصفحات الرئيسية لصحف عالمية كبرى مثل "بي بي سي" البريطانية و"الجارديان" و"وول ستريت جورنال"، كما تداولته الوكالات العالمية بكثرة مثل "رويترز" و"فرانس 24" و"روسيا اليوم" وغيرهم.



وكتبت "بي بي سي" تقرير عن مبارك "عنونته "مبارك: رجل الدولة المصري في الحرب والسلام"، قالت فيه: "كان حسني مبارك رجلًا عسكريًا ؛ ولكنه الشخص الذي أكد التزام بلاده بالسلام الدولي، تحت قيادته، قامت مصر بدور رائد في محاولة التوسط في صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، انتهت عقوده الثلاثة في السلطة عام 2011، عندما أجبرته انتفاضة شعبية على ترك منصبه".



صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية كتبت: "وفاة زعيم عالمي عن عمر 91 عامًا"، وأضافت: "حسني مبارك الزعيم المصري الذي كان ما يقرب من 30 عاما الوجه الحازم للاستقرار في الشرق الاوسط توفي اليوم الثلاثاء، وطوال فترة حكمه، كان حليفًا قويًا للولايات المتحدة، وحصن ضد التشدد الإسلامي، وحارس السلام بين مصر وإسرائيل".



أما صحيفة "هآارتز الإسرائيلية نشرت تقرير مصور عن فترة حكم الرئيس مبارك خلال الـ 30 عامًا وعلاقته مع إسرائيل.



ومبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية وظل يحكم مصر مدة 30 عاما، حتى تنحي 11 فبراير 2011 في ثورة يناير تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وفي آخر أيامه أجرى عملية جراحية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن ينتقل إلى المنزل ويلفظ أنفاسه الأخيرة على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.