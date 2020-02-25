Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:01 م
Advertisements
الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
Advertisements

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية، بتعيينات جديدة في أجهزة الدولة.

 

وتضمنت الأوامر الملكي كما يلي:

إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

 

إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

 

ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

 

تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".

 

تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

 

تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

 

تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم  وزارة الاستثمار .

 

تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

 

تعيين الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

 

إعفاء متركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

 

تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

 

تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة

 

تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.

 

تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 

تعيين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

  

 وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة.

 

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

 

1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

 

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الخدمه المدنيه ملك مملكة اسواتيني الملك سلمان السعودية اليوم السعودية الخدمه المدنيه الاوامر الملكية الاسماء

أخبار تهمك

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| فيديو مقبرة مبارك.. قاعة استقبال وتليفون دولي

منذ ساعة و نصف

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من رئاسة الجمهورية بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و نصف

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الملك سلمان يعفي وزراء ومسؤولين ويعين آخرين

السعودية الآن| الاوامر الملكية| أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين| الاوامر الملكية الآن

عاجل.. العاهل السعودي يصدر أمراً ملكياً بشأن هيئة الصناعات العسكرية

تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية

ما بين التعيين والإعفاء.. 16 قرار ملكى هام فى المملكة

رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية الجديد: نسعى للقضاء على البيروقراطية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

01:29 م

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status