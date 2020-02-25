محافظ القاهرة: 25 أتوبيس لتقل ركاب المترو بعد توقف حركته

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بــ 25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتى الدمرداش والشهداء لمجابهه كثافات الركاب المتواجدين بالشارع الناتجة عن انقطاع الشبكة الهوائية المغذية للمترو فى محطة غمرة مما أدى لتوقف حركة المترو القادم من محطة المرج.



