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محافظ القاهرة: 25 أتوبيس لتقل ركاب المترو بعد توقف حركته

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بــ 25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتى الدمرداش والشهداء لمجابهه كثافات الركاب المتواجدين بالشارع الناتجة عن انقطاع الشبكة الهوائية المغذية للمترو فى محطة غمرة مما أدى لتوقف حركة المترو القادم من محطة المرج.

كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت فى بيان لها قبل قليل وجود انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان لمترو الأنفاق، حيث أوضحت الشركة أنه تم تشغيله من محطة المرج الجديدة الى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء الى محطة حلوان فى الاتجاهين، كما تم التشغيل من محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل .
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الكلمات المفتاحية

محافظات محافظ القاهرة المترو

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