تشكيل مباراة المنصورة ودكرنس بالقسم الثاني





بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، محمد رجب ريعو ، أحمد الشحات ، أمير حجازى ، بكر أحمد ، عمر فاروق ، عمر البكري.



طاقم التحكيم



محمود البنا "ساحة"

أحمد لطفى "مساعد أول"

أحمد نبيل "مساعد ثانى"



مراقبي المباراة

ك/حسن على "حكام"

ك/عاطف فرغلى "مسابقات"

يخوض فريق المنصورة مباراته مع دكرنسفي الجولة 16 بالقسم الثاني بتشكيل مكون من :عاطف نصحى ، عبدالرحمن حسان ، محمد نجاتى ، عصام نصار ، المهدى ، أحمد عبدالعال ، إسلام حمدينو ، محمود المتولى ، عبدالسميع إبراهيم ، محروس بومبا ، أحمد هريسةبدلاء المنصورة : فتحى سلامة ، شاكر الدسوقى ، وليد عطية ، حسام جلال ، محمد عادل ، إبراهيم أسامة ، محمد جمال.يخوض دكرنس اللقاء بتشكيل يضم، محمد العربى ، السيد كناشه ، عادل أدهم ، محمد منعم ، محمد حموده ، حميده على ، محمد فوزى ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد ظريف ، أحمد جمعة.