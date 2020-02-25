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تشكيل مباراة المنصورة ودكرنس بالقسم الثاني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يخوض فريق المنصورة مباراته مع دكرنسفي الجولة 16 بالقسم الثاني بتشكيل مكون من :عاطف نصحى ، عبدالرحمن حسان ، محمد نجاتى ، عصام نصار ، المهدى ، أحمد عبدالعال ، إسلام حمدينو ، محمود المتولى ، عبدالسميع إبراهيم ، محروس بومبا ، أحمد هريسة

بدلاء المنصورة : فتحى سلامة ، شاكر الدسوقى ، وليد عطية ، حسام جلال ، محمد عادل ، إبراهيم أسامة ، محمد جمال.

يخوض دكرنس اللقاء بتشكيل يضم، محمد العربى ، السيد كناشه ، عادل أدهم ، محمد منعم ، محمد حموده ، حميده على ، محمد فوزى ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد ظريف ، أحمد جمعة.


بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، محمد رجب ريعو ، أحمد الشحات ، أمير حجازى ، بكر أحمد ، عمر فاروق ، عمر البكري.

طاقم التحكيم

محمود البنا "ساحة"
أحمد لطفى "مساعد أول"
أحمد نبيل "مساعد ثانى"

مراقبي المباراة
ك/حسن على "حكام"
ك/عاطف فرغلى "مسابقات"
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الكلمات المفتاحية

دكرنس تشكيل المنصورة المنصورة

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