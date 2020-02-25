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رئيس "الكاثوليكي للسينما" يعزي أسرة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:00 م
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مبارك
مبارك
ماريان عيد
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تقدم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بخالص العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء. 

وفي سياق آخر، نشر "دانيال"، صورة تجمعه مع الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: إنه رمز العطاء والحُب والتفاني والتواضع والوطني المخلص الذي يحب وطنه وناسه وجميع الشعوب، داوى القلوب غمرها بالسعادة والفرح، لم يبخل بوقته ولا معلوماته ولا صحته.

وأضاف "طلبنا أن نكرمه، فقال لي: "إنه شرفُ عظيم ولكن إذا جاءتني حالة مريض، لن أتردد للذهاب لها "تاركًا التكريم"، كم هو جميل لا ينظر إلى جنس أو دين أو معتقد أو لون أو غني أو فقير، ولكنه يرى إنسانًا فقط بحاجة للشفاء، منحه الله لنا وللبشرية جمعاء، أطلب من الله أن يطيل عمره ويعطينا أشخاصا مثله".
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