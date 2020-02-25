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"نعتذر لك كل ما تعرضت له من ظلم".. إلهام شاهين تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة إلهام شاهين،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،من خلال مشاركتها منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك".

وعبرت "شاهين" عن حزنها وتأثرها برحيل حسني مبارك قائلة: "الله يرحم الرئيس مبارك.. كان شخصيه وطنيه عظيمه.. حارب من أجل مصر هو وزملاؤه.. وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا.. والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده فى كل ما نسب إليهم.. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض.. ولكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها.. ولا يوجد حاكم فى الكون إتفقت عليه كل الآراء.. لكل حكم إيجابياته وسلبياته.. نشكرك على كل الإيجابيات..و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين.. ولم تترك مصر.. وأصريت أن تموت على أرضها.. تعلمنا منك الشجاعه والإنتماء للوطن.. والآن كل الكلمات لن توفيك حقك.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك وأبناءك العزاز.. ونعزى أنفسنا أيضا.. وندعو لك بالرحمه وأن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله".

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال92 عام بعد صراع طويل مع المرض ودخوله العناية المركزة في أيامه الأخيره بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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وفاة الرئيس حسني مبارك رحيل مبارك الهام شاهين

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