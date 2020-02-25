عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو)

نشر علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو على صورة لوالده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أحد لقاءاته.





وقال الرئيس الأسبق، خلال مقطع الفيديو: " إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ عليا وعلى غيري بما لنا أو علينا ومصر العريقة هي الخالدة تنتقل رايتها بين سواعد أبنائها وعلينا أن نطلب تحقيق ذلك في عزة ورفعة وكرامة جيل بعد جيل، حفظ الله هذا الوطن وشعبه".





إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه . pic.twitter.com/xOFgjZ7phr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 25, 2020







وكتب علاء، في تدوينته: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".



