Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصلحة الجمارك : 4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك محصلة ببورسعيد والسخنة في يناير الماضي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:01 م
Advertisements
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
احمد الشيخ
Advertisements

استعرض محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

وتلقى الوزير تقريرًا من  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمركي «بورسعيد والسخنة» خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أفرجت عن مشمول 8 آلاف و 319 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يناير الماضي، معظم أصنافها: «مستلزمات إنتاج الأحذية، والشنط والملابس، وإكسسوارات المحمول، والأدوات المكتبية، والأقمشة والمفروشات، والأدوات المنزلية»، إضافة إلى الأصناف الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد: «الملابس الجاهزة، والأحذية، والشنط، والأجهزة الكهربائية».

وأضاف التقرير،  إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك بورسعيد بلغ نحو 485 مليونًا و767 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و393 مليون جنيه.

وأوضح التقرير،  أن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 10 آلاف و 289 شهادة جمركية وارد نهائي، معظم أصنافها: «مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار حريمي، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية وأجزائها، وإكسسوارات المحمول، ولعب الأطفال».

كما أضاف التقرير ، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك السخنة بلغ نحو 342 مليونًا و250 ألف جنيه،  بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 790مليونًا و859 ألف جنيه.

وأشار التقرير،  إلى أنه قد تم تصدير مشمول 558 شهادة بجمارك بورسعيد بقيمة إجمالية بلغت 938 مليونًا و403 اًلاف جنيه، وقد تم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة بلغت مليونًا و263 ألف جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول ألف و305 شهادات بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و233 مليون جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 15 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة مبارك بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و نصف

بيان من وزارة الرياضة عن أزمة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من رئاسة الجمهورية بعد وفاة مبارك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

جمارك بورسعيد تفرج عن 941 سيارة ملاكى خلال يونيو الماضى

907 مليون جنيه ايرادات الجمارك الجوية بنهاية الشهر الماضي

1.6 مليار جنيه حصيلة الرسوم بجمارك السخنة خلال سبتمبر 2018

"الجمارك الجوية" تعلن عن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية في ديسمبر الماضي

جمارك بورسعيد تفرج عن 314 سيارة ملاكي خلال يوليو الماضى

جمارك السخنة تفرج 12889 حاوية تحتوى على مستلزمات إنتاج للمصانع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

01:29 م

عاجل.. أول تصريحات من رئاسة الجمهورية بعد وفاة مبارك

01:55 م

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

01:42 م

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

10:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status