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بسبب كوتينيو.. شرط تعجيزي يعرقل إنتقال نجم ليفربول لبرشلونة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:04 م
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كوتينيو
كوتينيو
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شرطاً تعجيزياً قد يبخر أحلام برشلونة في الحصول على خدمات ماني، وهو متعلق بعقد النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، حين إنتقل لبرشلونة من ليفربول في شتاء عام 2018.

وينص الشرط على إلزام برشلونة دفع مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني إضافية على القيمة التسويقية لأي لاعب يسعى برشلونة لضمه من ليفربول.

وتقدر بطاقة ساديو ماني حالياً بمبلغ 135 مليون جنيه إسترليني وفق شبكة ترانسفير ماركت، وبالتالي سيتعين على برشلونة دفع مبلغ 225 مليون جنيه سترليني لضم ماني.

وينتهي تعاقد ماني مع ليفربول في صيف عام 2021، وسجل 17 هدفاً وصنع 11 هدفاً آخر خلال 34 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.
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