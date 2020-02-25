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بالفيديو.. هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام يونايتد بالبريميرليج

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:02 م
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Mohamed Salah
Mohamed Salah
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هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام يونايتد

تغلب فريق ليفربول بمشاركة الدولي المصري Mohamed Salah على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.

اهداف مباراة ليفربول وووست هام بالدوري الانجليزي (Mohamed Salah)
افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عن طريق لاعب الوسط الهولندي جيورجينهو فينالدوم، وتعادل سريعًا وست هام عن طريق لاعبه عيسى ديوب في الدقيقة 12، لينتهي الشوط بنتيجة 1/1.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل بابلو فورنالس الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 54، وأدرك محمد صلاح Mohamed Salah هدف التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة لم ينجح الحارس في التصدي لها، وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/3 للريدز.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للقطة 79 ليعزز صدارته لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز الثامن عشر.

وجاء محمد صلاح Mohamed Salah لاعب فريق ليفربول في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 برصيد 15 هدفًا.

بالفيديو.. هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام بالدوري:-

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