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عاجل.. أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:01 م
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الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجله علاء
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجله علاء
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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو على صورة لوالده على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

وكتب علاء في تدوينته: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
 
وتقدمت في بيان رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

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