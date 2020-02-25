"طباخ الريس".. مواقف الراحل محمد حسني مبارك مع طلعت زكريا

سيطرت حالة من الحزن على الشعب المصري، الذي تفاجئ اليوم بخبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ٩١ عاما.





رغم ان الراحل محمد حسني مبارك، تنحي عن مناصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد مظاهرات طويلة طالبت برحيلة، إلا أنه له عدة مواقف إنسانية مع العديد في المساعدة.





موقف حسني مبارك مع طلعت زكريا





ومن أبرز المواقف الإنسانية محمد حسني مبارك، هو مع الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي تكفل بعالجة خارج البلاد، بعد إصابته بمرض خطير، والذي كان دائما يتحدث عن ذلك الموقف النبيل من الرئيس محمد حسني مبارك.



محمد حسني مبارك يعالج طلعت زكريا على حسابه الخاص





وفي إحدى لقاءات الفنان طلعت زكريا، تحدث عن موقف الرئيس محمد حسني مبارك، قائلا "أثناء تلقي العلاج بباريس خلصت فلوسي، وما كنش عندي فلوس، قرروا إنهم ينقلوني من مستشفى إلي فندق، وفي نفس اليوم اللي اتنقلت فيه عشان أروح الفندق"







وأشار "إني وجدت3 أشخاص خدوني في طيارة مخصوص، لقيت مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، كانت الطيارة الخاصة اللي بيتنقل بها الرئيس حسني مبارك، ووصلت القصر العيني، وبلغني الطبيب وقتها بأن الرئيس محمد حسني مبارك قد تكفل بعلاجي على نفقته الشخصية".





طلعت زكريا محمد حسني مبارك "كان مبسوط بفيلم طباخ الريس"



وأضاف حديثه عن محمد حسني مبارك" اتعالجت وخفيت وطلبت إني أقابله وبالفعل قابلته وكان مبسوط جدا من لقائي، وكان فخور بفيلم " طباخ الريس" وشكرني عليه.