عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

أعلن المحامي محمد عبد الرازق الرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، موعد الجنازة وتفاصيل الدفن.



وأكد "عبدالرازق"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مبارك تعرض لحالة صحية سيئة منذ يومين، واشتدت عليه أمس عندما تعرض لغيبوبة، وتم إيداعه العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، إلى أن توفاه الله في الحادية عشر صباح الثلاثاء.



وأضاف أن جنازة الراحل ستكون غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مؤكدًا أنه من المحتمل أن تكون جنازة عسكرية، قائلًا: "هذا أقل ما يستحقه مبارك".



كانت مصادر غير رسمية، أكدت إقامة صلاة الجناة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات الدولة.