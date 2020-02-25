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خبيرة توضح أثر وفاه مبارك اليوم علي أداء البورصة المصرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:45 م
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حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الاخبار المتعلقة بصحة الرئيس مبارك وامانة الشخصي وعلاقات مصر مع الدول العربية والافريقية  كانت في الماضي هي المحرك الاكثر عمقا في اداء مؤشرات البورصة طوال فترة حكمة والتي امتدت لمدة 30 سنة منها فترة لا تقل عن 17 عام وهي بداية البورصة ابان فترة حكمة حيث رجعت البورصة الي العمل بمطلع عام  1994 مع بدأ برنامج الخصخصة في عهدعاطف عبيد .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر "  أنه خلال تلك الفترة السابق ذكرها  كانت الحالة مستقرة ولكن بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق في اديس ابابا  في عام 1999 ،  تأثرت البورصة باالسلب وهوت جميع الاسهم والمرة التالية كانت في 2003 عندما توقف الخطاب الذي كان يلقية بسبب انخفاض في الدورة الدموية .

وظلت المؤشرات مرتبطة بصحة الرئيس السابق وبعلاقات مصر الدبلوماسية خلال فترة حكمة الي ان هوت البورصة مرة اخري قرب قيام ثورة يناير 2010 ، وهي الفترة بين عيد الشرطة ويوم الخميس الذي يسبق جمعة الغضب 28 يناير ، والذي علي أثرة توفقت البورصة  المصرية توقف دام 55 يوم وتعطلت المصالح كافة وهوت مؤشرات البورصة وكانت ستخرج من المؤشرات العالمية مع خروج مستمر لرؤس الاموال الاجنبية .

وذكرت الخبيرة، أنه  بعد تولي الرئيس السيسي الحكم لم يعد لوفاه الرئيس محمد حسني مبارك لة اي تأثير علي مؤشرات او تداولات البورصة .

وتوفي قبل قليل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة ، وكان مبارك قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا، إلا أن نجله "علاء" أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه خرج منها بصحة جيدة

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الكلمات المفتاحية

وفاة مبار وفاة الرئيس حسني مبارك

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