حسني مبارك.. الرياضي الذي عشق لعبة مغمورة وحافظ على رشاقته 91 عاما (صور)

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض حيث كان قد ولد في 28 مايو من عام 1928.





وعرف عن حسني مبارك اهتمامه بالرياضة فكان يمارس الجري يوميًا والسباحة واهتم بلعبة الإسكواش التي كانت مغمورة قبل اهتمامه به.





واعتمد مبارك على نظام غذائي صحي يرتكز بشكل أساسي على الخضار، والقليل القليل من الللحوم الحمراء، مما أبعده عن الكوليسترول وأمراض القلب، وخضع لوصفات غذائية من طبيب متخصص، وكان طبق "صدور الحمام والخس" على رأس أولوياته.





وظل مبارك طوال فترة حكمه يقوم بالكشف الصحي الدوري فكان دائماً ما يستغل زياراته الخارجية لإجراء الفحص الطبي الدوري في أكبر المستشفيات والمراكز الصحية العالمية.







