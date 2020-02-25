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جيمي كاراجر: جماهير ليفربول تفضل بيع صلاح عن ماني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:54 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
عبد القادر عرابي
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صرح أسطورة ليفربول السابق ومحلل قناة سكاي سبورت الحالي جيمي كاراجير، أن نجم الفريق المصري محمد صلاح لا يحظي بالتقدير الكافي بين جماهير ليفربول.

وأعرب كاراجير أن جماهير ليفربول تفضل التخلي عن صلاح أكثر من النجم الآخر ساديو ماني، في حال اضطر النادي للتخلي عن أحد نجومه.

وقال كاراجير: "محمد صلاح لاعب من الطراز الأول، لكنه لا يحظى بالتقدير الكافي من جماهير ليفربول".

وأضاف: "يمتلك ليفربول ستة لاعبين من الصف الأول، وهم حارس المرمى أليسون بيكير والمدافعان فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد والثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو".

وواصل: "أعتقد أن النادي لن يفرط في لاعب مثل ماني أو فان دايك، لكنه قد يفرط في صلاح في حال تلقيه عرض مقابل 130 مليون جنيه إسترليني".

وكان ليفربول قد حقق فوزاً صعباً على وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، رفع من خلاله ليفربول رصيده للنقطة 79 في صدارة البريمييرليج، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.
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