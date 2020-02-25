عمرو أديب عن وفاة مبارك: اذكروا محاسن موتاكم

عقب الإعلامي عمرو أديب، عبر صفحته الرسمية على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية قبل قليل عن عمر يناهز 91 عاما.





وكتب "أديب"، "رحم الله الرئيس محمد حسنى مبارك كان من ابطال حرب اكتوبر المجيده له ما له وعليه ما عليه واذكروا محاسن موتاكم".



