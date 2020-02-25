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رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:50 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على ثقته الكاملة في لاعبيه بتحقيق الفوز على الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشدد المدرب على لاعبيه بضرورة خوض لقاء الترجي المقبل وكأن الفريق لم يحقق أي لقب منذ أسبوع وبكامل دافعيتهم المعنوية والنفسية والمقاتلة كما حدث في لقاء الترجي الأخير.

وأوضح المدرب للاعبيه بضرورة الإلتزام التكتيكي كما حدث في لقاء الترجي الماضي والثقة في أنفسهم وعدم الرهبة في أي منافس مهما كانت قوته أو إمكانياته.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك على ضرورة التركيز الكامل وعدم التفكير في خوض مباراتي السوبر الافريقي والمحلي وتجنب الثقة الزائدة.
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