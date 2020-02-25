إحباط محاولة تهريب 5 قطع أثرية في مطار الأقصر

تمكنت السلطات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من إحباط محاولة تهريب 5 قطع أثرية، بحوزة أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية.

وأثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين من الأقصر إلى القاهرة بالمطار، تم الاشتباه في أحد الركاب لحيازته قطع معدنية في حقيبته والتي تم اكتشافها عن طريق جهاز كشف المعادن، وبتفتيشها تبين إخفاءه لـ5 قطع أثرية بينهم 3 خناجر بدون مقابض.





وبتقنين الإجراءات تم استيقاف الراكب وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة لذلك.



