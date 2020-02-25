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عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:42 م
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بالعقوبة التي وقعها النادي ضده وفقا للائحة وقدرها خمسون ألف جنيه بسبب حصوله على بطاقة حمراء عقب مباراة السوبر المحلي التي أقيمت يوم الخميس الماضي وخسرها الفريق الأحمر أمام الزمالك بركلات الترجيح.

واتفق عبد الحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة الأول علي معاقبة كهربا بعدما رأي الثنائي أنه كان من الضروري أن يتمالك اللاعب نفسه ولا يسمح بأن يدخل في مشادات مع لاعبي الخصم مهما وصل درجة استفزازهم له عقب تعدي ثنائي الزمالك طارق حامد وحازم امام عليه داخل الملعب.

وأخطر عبد الحفيظ الإدارة المالية التي قامت بخصم قيمة العقوبة من عقد اللاعب عن باقي الموسم الكروي الحالي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٨ نقطة جمعهم بالفوز في ١٦ مباراة متتالية.
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نادي الاهلي محمود كهربا كهربا السوبر المصري الاهلي

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