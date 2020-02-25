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عندما تراجع محمد حسني مبارك أمام الأهلي (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:38 م
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مبارك وحمدي
مبارك وحمدي
الفجر الرياضي
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أعادت وفاة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا إلى الأذهان التحدي الذي دخله حسن حمدي رئيس نادي الأهلي الأسبق معه في أزمة عصام الحضري حارس الفريق الأحمر سابقًا.

وسبق لحسن حمدي الكشف عن كواليس الأزمة في تصريحات تليفزيونية عندما أكد عصام الحضري هرب من أجل اللعب في سويسرا رغم أن الأهلي كان في حاجة شديدة له.

وأوضح أن عصام الحضري اشتكاه لمبارك الذي طالب زكريا عزمي، بحل المشكلة وقال لعزمي "قول لأبوعلي حِل مشكلة الحضري".

وأضاف: "أبلغته أن الحضري أقام قضايا ضد الأهلي واقتنع بوجهة نظري وما كان منه إلا أن رد الولد ده واطي".


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