سيتين يراقب نجم نابولي في مباراة برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني صادر اليوم الإثنين عن صحيفة "آس" الإسبانية، أن المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين سيضع نجم نابولي ومنتخب إسبانيا فابيان رويز تحت مجهره، خلال مواجهة مساء اليوم التي تجمع الفريقان بملعب سان باولو في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكر التقرير أن سيتين معجب كثيراً بما يقدمه رويز، حيث يعد سيتين من المدربين المهتمين باللاعبين الصغار، حيث يعد هذا السبب الرئيسي الذي جعل نادي برشلونة يتعاقد معه.





ومنع سيتين فريق ريال بيتيس من بيع رويز للفريق الثاني لبرشلونة "برشلونة ب" في عام 2017، مقابل مبلغ مليون يورو، وذلك عقب تولي سيتين تدريب ريال بيتيس بأيام قليلة.





ولم يستطع رويرز إنتزاع مكاناً أساسياً في موسمه الأول، ليذهب معاراً لفريق إلتشي، ليعود لفريق ريال بيتيس مجدداً، ويسجل 34 مشاركة في موسم 2017/2018، ويذهب لنابولي مقابل 30 مليون يورو.





وجذب رويز أنظار قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بالإضاقة لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل آدائه اللافت للنظر.





ورغم إنخفاض مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، إلا أنه بقي أحد اهم القطع الأساسية للمدرب جينارو جاتوزو، والذي خلف كارلو أنشيلوتي في تدريب البارتينوبي.





وأضافت تقارير إيطالية أن رويز بدأ يعود تدريجياً لمستواه، بعد أن سجل هدفين أحدهما هدف ولا اروع ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا، ويعود السبب لتوقيع نابولي مع ثنائي الوسط دييجو ديمي وستانيسلاف لوبوتكا.





وأضافت آس، أن برشلونة يحتاج لنجم بقدرات فابيان رويز، والذي قد يلعب دوراً مثل الذي كان يقوم به تشافي هيرنانديز في السابق.





ويتفوق رويز على جميع أفراد خط وسط برشلونة في صناعة الفرص، حيث صنع 121 فرصة، مقابل 41 فرصة لكل من راكيتيتش وأرثر ميلو، و47 فرصة لفيدال و50 فرصة لبوسكيتس.