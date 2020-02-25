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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في 10 بنوك شهيرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:28 م
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سعر الريال السعودي أمام الجنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
الفجر الاقتصادي
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إستقرار سعر الريال السعودي 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25-2-2020،في معظم البنوك المصرية حيث يشهد سعر الريال أمام الجنيه حالة من الإستقرار خلال الفترة الماضية مما يعكس إستقرار الطلب والعرض ، وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي في10 من البنوك  المصرية الشهيرة كالاتي .

 سعر الريال السعودى فى البنوك


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.12  جنيه للشراء.

4.16  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.13  جنيه للشراء

4.16  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.12  جنيه للشراء.

4.16  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء

4.16  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.11  جنيه للشراء

4.15 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 
4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.


توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

 أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب ،وذلك منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية ، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، وعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.
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