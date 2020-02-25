سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في 10 بنوك شهيرة

إستقرار سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25-2-2020،في معظم البنوك المصرية حيث يشهد سعر الريال أمام الجنيه حالة من الإستقرار خلال الفترة الماضية مما يعكس إستقرار الطلب والعرض ، وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي في10 من البنوك المصرية الشهيرة كالاتي .

سعر الريال السعودى فى البنوك

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.13 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.12 جنيه للشراء.

4.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء

4.15 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.11 جنيه للشراء

4.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة



