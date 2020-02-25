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رامي صبري ينعي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:46 م
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مي مرسي
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نعى المطرب رامى صبري،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،عبر حسابه على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".
وشارك "صبري" صورة للرئيس حسني مبارك وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله".
ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمرناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض.
وشارك "صبري" صورة للرئيس حسني مبارك وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله".
ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمرناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض.
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