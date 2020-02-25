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رامي صبري ينعي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى المطرب رامى صبري،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،عبر حسابه على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


وشارك "صبري" صورة للرئيس حسني مبارك وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله".

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمرناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك رامي صبري

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