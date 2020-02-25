رامي صبري ينعي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

نعى المطرب رامى صبري،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،عبر حسابه على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".





وشارك "صبري" صورة للرئيس حسني مبارك وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله".



ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمرناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض.

