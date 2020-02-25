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الصحة العالمية تحذر: الفيروس "يطرق الباب"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:38 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز استعدادها لمكافحة فيروس كورونا، قائلة إن الفيروس "يطرق الباب حرفيا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، متحدثًا في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مسؤولي منظمة الصحة العالمية يجتمعون في روما لمناقشة التدابير المتخذة في إيطاليا، والتي وصفها بانها "قوية جدًا". وقد تم تأجيل مهمة إلى إيران، والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وليس لديه موعد لرحيلها.

وأوضح ليندماير، أن العديد من الدول لديها "خطط وبائية" جاهزة وقد يتصرف بعضها بناءً على حالتها، ولكن في الوقت الحالي لا تخطط منظمة الصحة العالمية لـ "إعلان كبير" آخر مثل اعلان حالة الطوارئ الدولية في 30 يناير.
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كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية

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