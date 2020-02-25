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30 عاما قضاها في حكم مصر.. هكذا جاءت مسيرة الرئيس الأسبق مبارك
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:29 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرا يرصد محطات من حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي تولى حكم مصر لمدة 30 عاما.
وأوضح التقرير، أن مبارك ولد في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من مرحلة التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على البكالوريوس في العلوم الجوية.
وتدرج مبارك في سلم القيادة العسكرية، فعين في 1964 قائدا لإحدى القواعد العسكرية، وتلقى دراسات عليا في إحدى أكاديميات الاتحاد السوفيتي، وفي نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا ركان حرب القوات لجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شغل قائد للقوات الجوية.
واشترك مبارك في التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، ورقي مبارك في العام التالي للحكم إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس السادات نائبا له في 1975.
وكان دور مبارك أساسي في التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى إتفاقية كامب ديفيد، ومعاهدة السلام، وأصبح مبارك رئيسا لمصر بعد اغتيال أكتوبر 1981 واستمر في الحكم 5 فترات حتى تنحيه في 11 فبراير 2011.
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