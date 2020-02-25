الاعتداء على ممرض بمستشفى منيا القمح المركزي في الشرقية





ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرض، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين، مؤكدًا على عدم التهاون في أي حق من حقوق العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية.





وكلف نائب مدير الطب العلاجي، والمشرف على الرعاية الحرجة، بالإشراف والمتابعة للحالة طبيا وإجراء كافة الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة له، مع الفريق الطبي بمستشفى الأحرار، بجانب متابعة الإجراءات القانونية المتخذة، والمحاضر المحررة بالشرطة.



قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بزيارة لمستشفى الأحرار التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للممرض "الحسيني عنتر"، الذي يعمل بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى منيا القمح المركزي، وتم الإعتداء عليه من الأهالي أثناء تأدية عمله.