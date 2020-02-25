ارتفاع هامشي لمؤشر سوق البحرين المالي بختام جلسة الثلاثاء





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد 3.2 مليون سهم بقيمة 507.3 ألف دينار.