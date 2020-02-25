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ارتفاع هامشي لمؤشر سوق البحرين المالي بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:23 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات  بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد  3.2 مليون سهم بقيمة 507.3 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع  بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19% ، كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
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