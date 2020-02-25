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حمو بيكا يعلن عن تعاونه مع محمد الريفي في أغنية "قهوة سادة".. التفاصيل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:20 م
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حمو بيكا والريفي
حمو بيكا والريفي
سعد نبيل
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اعلن نجم المهرجانات حمو بيكا، عن تعاونه مع المغني محمد الريفي، حيث يستعدات لطرح أغنية بعنوان "قهوة سادة"، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلها.

وقال بيكا، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي "فيسبوط": "انتظروا اغنية قهوه سادة مع النجم محمد الريفي"، واكد على "الريفي"، ليس ضيفًا وأن مصر هي بلده الثاني.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيهًا  على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية  بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.
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