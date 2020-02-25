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بوسي شلبي تنعي وفاة محمد حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نعت الإعلامية بوسي شلبي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت بوسي شلبي، صورة الراحل محمد مبارك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على وفاة محمد مبارك قائلة "البقاء لله الرئيس السابق محمد حسني مبارك".

يشار إلي أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، توفي بعد معاناته لسنوات من مرض السرطان، وكان دخل على أثر ذلك في غيبوبة منذ أسبوعين بعد خضوعة لعمليه جراحية في المخ.

وكان بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.
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